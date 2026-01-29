أوكرانيا تفقد أكثر من 800 جندي خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في تحرير بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي بالإضافة إلى سيطرة وحدات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر أهمية وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 150 عسكريا.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن وحدات مجموعة "الغرب" تمكنت من تحسين تموضعها على طول خط المواجهة ويكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 190 عسكريا.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 90 عسكريا في منطقة عمليات وحدات مجموعة "الشمال" ووفق البيان الروسي .

كما إستهدفت القوات الروسية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة : وحدات مجموعة "الشرق" تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية وتكبدها خسائر بأكثر من 350 عسكريًا.

