رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تجاهل دعوته.. ترامب يهاجم الناتو: أخطاء "حمقاء" في التعامل مع إيران
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي، متهمًا إياه بارتكاب “أخطاء شديدة الحُمق” في تعامله مع الملف الإيراني، وذلك عقب رفض الحلف الاستجابة لدعوته بالمشاركة في عمليات عسكرية مرتبطة بالتصعيد مع إيران.

وقال ترامب إن مواقف الناتو تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية، معتبرًا أن التردد في اتخاذ خطوات حاسمة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها. وأشار إلى أن الفرصة كانت متاحة أمام الحلف لإظهار قوة الردع، لكنه اختار – على حد وصفه – مسارًا وصفه بالضعيف وغير الفعّال.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكان ترامب  دعا في وقت سابق إلى تحرك جماعي أكثر صرامة تجاه إيران، إلا أن دعوته لم تلقَ استجابة من قبل دول الحلف.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن موقف الناتو يعكس حرص الدول الأعضاء على تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة وغير محسوبة العواقب، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك المصالح الدولية.

كما أشار خبراء إلى أن الانتقادات التي يوجهها ترامب تأتي في إطار الضغط السياسي ومحاولة التأثير على توجهات الحلف، خصوصًا مع استمرار الجدل داخل الأوساط الغربية بشأن أفضل السبل للتعامل مع إيران، بين التصعيد العسكري أو الاعتماد على الحلول الدبلوماسية.

ويؤكد هذا التراشق السياسي حجم الانقسام في المواقف الدولية تجاه الأزمة، حيث تتباين الرؤى بين من يدعو إلى الحسم العسكري ومن يفضّل التهدئة والحوار، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل التصعيد في المنطقة خلال الفترة المقبلة. 

