وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

رحلت الفنانة نهال القاضي، وذلك بعد غيبوبة استمرت 40 يوما إثر تعرضها لحادث سير مروع نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

وقررت أسرة الفنانة نهال القاضي إقامة مراسم نشييع جثمانها عقب صلاة الظهر من محافظة الشرقية.

وقد تعرّضت الفنانة الشابة نهال القاضي إلى حادث سير الأيام الماضية، أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ.

وجري نقلها إلى إحدى المستشفيات المُتخصصة في مجال المخ والأعصاب.

وألقت قوات الشرطة القبض على السائق المُتسبب فى هذه الواقعة ومازالت التحقيقات جارية.