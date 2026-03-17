درة تخطف عمر رزيق في الحلقة 27 من مسلسل "علي كلاي"

شهدت الحلقة 27 من مسلسل "علي كلاي" تطورًا دراميًا مثيرًا، بعدما أقدمت شخصية ميادة، التي تجسدها الفنانة درة زروق، على خطف سيف الذي يلعب دوره الفنان عمر رزيق، في خطوة مفاجئة قلبت مسار الأحداث داخل العمل.

وجاءت هذه المواجهة بعد تصاعد الخلافات بين الشخصيات الرئيسية، حيث تحاول ميادة الضغط على سيف و أهلة لتحقيق أهدافها وكشف بعض الأسرار المرتبطة بالصراع الدائر في الأحداث، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والتشويق في الحلقات المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل علي كلاي كل من أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، طارق الدسوقي ومحمود البزاوي، إلى جانب عمر رزيق، وهو من إخراج محمد عبد السلام.

ويواصل العمل جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد الأحداث الدرامية وتداخل العلاقات بين أبطاله، ما يجعل الحلقات المقبلة مرشحة لمزيد من المفاجآت.

