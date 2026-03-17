مسلسل الكينج الحلقة 28 .. محمد إمام يقتل أحمد فهيم وزواج مصطفى خاطر وبسنت شوقى

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية وصدمات عديدة فى حياة حمزة ، ومن ابرزها اكتشاف حمزة ( محمد إمام) خيانة اسكندر (احمد فهيم) له وان هو الذى تسبب فى موت والدته ومحاولة قتله اكثر من مرة وان شقيق شاهين الروسي فى الأصل ، وقرر حمزة ان يتخلص منه ويقتله.

وتزوجت مريم (بسنت شوقي) من ياقوت (مصطفى خاطر) واتفقوا على الإتجار فى السلاح معا .

بينما يظهر ان بازوكا هو الذى تسبب فى قتل عرفة الشاطر (ايمن عزب) عن طريق الخطأ وانه كان يريد قتل زمزم بالإتفاق مع بدير (عمرو عبد الجليل) ويحاول مجددا ان يقتلها لكن يتدخل بيبو ولالو لإنقاذها.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.