عرض وطلب.. تحالف محمد حاتم وأحمد رضوان لكشف عصابة الإتجار بالأعضاء

تحالف محمد حاتم وأحمد رضوان في كشف عصابة آمنة وأتباعها لتجارة الأعضاء تنتهي بكشفهما ضمن أحداث الحلقة الـ١٢ من مسلسل عرض وطلب.

منذ اللحظة التي شهد فيها الدكتور ثابت (محمد حاتم) جريمة القتل البشعة داخل شقة طليقته هبة، لم تعد حياته كما كانت، فبين صدمة الجريمة وبين اكتشافه أن حبه القديم "هبة" (سلمى أبو ضيف) أصبحت "آمنة" العقل المدبر لمافيا الأعضاء، قرر ثابت أن يخرج من مقعد المشاهد ليأخذ دور جديد.

قضى الاتفاق بأن يتسلل جمال (أحمد رضوان) كمتبرع مزيف، ليوثق بالصوت والصورة كل كواليس العملية وما قبلها، ليمسك بالأدلة التي تدين العصابة، على أن يقوم ثابت في اللحظة الأخيرة بإيقاف العملية بحجة طبية، لكن يتعرض جمال لتهديد من شوقي (مصطفى أبو سريع) لإجباره على إتمام العملية غصب عنه، وفي اللحظة التي كان يسعى فيها لكشف الحقيقة، كُشف أمره وتحول التحقيق الصحفي إلى كابوس حقيقي لم يستطع إكماله.

ومع نهاية الحلقة، نجد أن "هبة" كانت الأقوى في هذه الجولة، فبعد اكتشافها للمؤامرة، ظهرت في المشهد الأخير وهي تنتظر ثابت في إحدى غرف المستشفى ببرود، ليعلن هذا المشهد عن فشل التحالف في الوصول لهدفه، فهل ينجح ثابت في النجاة وتدمير مخططات هبة في الحلقات القادمة؟

تدور أحداث مسلسل "عرض وطلب" حول مدرسة مكافحة تعيش في حي شعبي، تجد نفسها وحيدة في مواجهة تحديات قاسية، أبرزها إنقاذ والدتها المريضة بالفشل الكلوي، ورعاية شقيقها من ذوي الهمم، بطولة سلمى أبوضيف، محمد حاتم، علي صبحي، سماح أنور، إخراج عمرو موسى.