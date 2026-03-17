الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غلق مدرج الأزمة | تحرك صادم في الكاف قبل مباراة الأهلي والترجي

ميرنا محمود

كشف الاعلامي عمرو الدردير  عن قبول الكاف لمقترح الأهلي بغلق مدرج الأزمة وحضور الجماهير لمواجهة  الفريق المترقبة أمام الترجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:رسمياً وللاسف الكاف يقبل مقترح الأهلي بغلق مدرج الأزمة و يوافق على حضور جماهير الأهلي لمباراة الترجي على القهاوى.

في خطوة تصعيدية واضحة تحرك الأهلي عبر ثلاثة ملفات رئيسية دفعة واحدة واضعًا «كاف» تحت ضغط كبير قبل حسم مصير عدة قضايا:

أولًا: الاحتجاج على التحكيم
تقدم الأهلي باحتجاج رسمي ضد أداء الحكم الإيفواري عيسى سي الذي أدار مواجهة الذهاب في رادس معتبرًا أن بعض قراراته كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل تستوجب المراجعة في ظل أهمية اللقاء وحساسيته.

ثانيًا: توثيق أحداث رادس
لم يكتفِ الأهلي بالشق الفني بل صعّد من موقفه بشأن ما وصفه بـ«التجاوزات الجماهيرية» التي تعرضت لها بعثة الفريق في تونس سواء داخل ملعب رادس أو في محيط فندق الإقامة.

وقام النادي بإرفاق مقاطع فيديو ضمن شكواه الرسمية لتوثيق هذه الأحداث مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفرق المشاركة.

ثالثًا: أزمة تأجيل الاستئناف
يبقى الملف الأكثر سخونة هو احتجاج الأهلي على قرار «كاف» بتأجيل نظر الاستئناف الخاص بعقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب.

وكان من المقرر عقد جلسة النظر في الاستئناف قبل أن يتم تعديل موعدها ثم تأجيلها لأجل غير مسمى رغم اقتراب موعد المباراة وهو ما اعتبره الأهلي إخلالًا بحق قانوني أصيل.


في خطابه الرسمي شدد الأهلي على ضرورة الالتزام باللوائح مؤكدًا أن الاستئناف يجب حسمه قبل المباراة خاصة أن العقوبة  من وجهة نظره لم تراعِ مبدأ التدرج حيث تم توقيعها بسبب واقعة إلقاء زجاجات مياه وهي المخالفة الأولى من نوعها لجماهيره خلال البطولة باستثناء حادثة سابقة أمام الجيش الملكي.

وطالب النادي بالسماح بحضور جماهيري جزئي على الأقل أسوة بحالات مشابهة في البطولات الأفريقية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

