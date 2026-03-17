أسامة نبيه: اخترت نجم الأهلي لنقل شخصية القائد.. والسوشيال ميديا تظلم الجميع

تحدث أسامة نبيه عن كواليس اختياراته داخل منتخب الشباب، مؤكدًا أن بعض القرارات لم تحظَ بالتقدير الكافي بسبب تركيز السوشيال ميديا على السلبيات فقط.

وأوضح نبيه أنه اختار ياسين عاطف، لاعب النادي الأهلي، بسبب شخصيته القيادية داخل الملعب.

وقال: “كان عنده شخصية قائد، وكنت عايزه ينقل الروح دي لباقي اللاعبين، لكن محدش ركز على النقطة دي”.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تركز على الأخطاء فقط، دون الإشارة إلى الجوانب الإيجابية، وهو ما يؤدي إلى ظلم الكثير من الأشخاص.

وأكد نبيه أنه لا يحمل أي عداء تجاه أحد، وأن جميع قراراته كانت تصب في مصلحة المنتخب.