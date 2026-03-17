حقائق وأرقام قبل صدام تشيلسي وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يلتقي تشيلسي مع نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة مرتقبة، تقام في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

مهمة شبه مستحيلة للبلوز

يدخل تشيلسي اللقاء في وضع صعب للغاية بعدما تلقى خسارة قاسية في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 ليصبح مطالبا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل من أجل العودة في النتيجة وإنعاش آماله في التأهل.

ويعول الفريق اللندني على قوته الهجومية خاصة تألق جواو بيدرو في محاولة لتحقيق "ريمونتادا" أمام جماهيره رغم الضغط الكبير الواقع على اللاعبين.

باريس يلعب بأريحية

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بثقة كبيرة، مستفيدا من تفوقه العريض في لقاء الذهاب، حيث يسعى إلى إدارة المباراة بذكاء مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ويقود الخط الأمامي النجم خفيتشا كفاراتسخيليا إلى جانب مجموعة من العناصر القادرة على حسم التأهل خارج الديار ومواصلة المشوار الأوروبي.

أرقام وحقائق قبل القمة

التقى الفريقان في 9 مواجهات أوروبية سابقة بدوري الأبطال، فاز باريس في 4 مباريات، مقابل انتصارين لتشيلسي و3 تعادلات.

يمتلك تشيلسي سجلًا قويًا على أرضه أمام الفرق الفرنسية، حيث خسر مرة واحدة فقط في 11 مباراة (7 انتصارات و3 تعادلات).

سجل “البلوز” هدفين أو أكثر في آخر 7 مباريات أوروبية له أمام أندية فرنسية.

خسر باريس سان جيرمان مباراة واحدة فقط في آخر 9 مواجهات أوروبية أمام الأندية الإنجليزية.

تأهل الفريق الفرنسي في جميع المواجهات الإقصائية التي تقدم فيها بفارق 3 أهداف أو أكثر بعد الذهاب، ما يعزز من حظوظه قبل لقاء الإياب.

وتبقى المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، بين رغبة تشيلسي في تحقيق المعجزة، وسعي باريس لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور.