انفراجة محتملة.. مقترح إيراني جديد يقرّب وجهات النظر ويخفف شروط التفاوض

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل مقترح إيراني جديد يشير إلى تحوّل ملحوظ في موقف طهران، مع اقترابه بشكل أكبر من المطالب الأمريكية، في خطوة قد تمهّد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ضمانات بوقف الهجمات

ويتضمن المقترح الإيراني استعدادًا لمناقشة مسألة فتح مضيق مضيق هرمز، وذلك مقابل الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار المفروض عليها، وهو ما يعكس مرونة جديدة في التعامل مع القضايا الإقليمية الحساسة.

كما أشار المقترح إلى إمكانية تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، في محاولة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لاتفاق أوسع مستقبلاً.

وأكدت إيران، وفقًا للتقرير، استعدادها للدخول في مفاوضات مطلع الأسبوع المقبل، بشرط إبداء الولايات المتحدة انفتاحًا على المبادرة الجديدة، ما يعكس رغبة متبادلة في كسر الجمود الذي طبع العلاقات خلال الفترة الماضية.