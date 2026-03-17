الانسحاب هو الأقرب.. الفيفا يستبعد فكرة نقل مباريات منتخب إيران للمكسيك

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إمكانية إقامه مباريات منتخب إيران في كأس العالم إلى المكسيك.

وأكد المتحدث باسم “فيفا” أن الاتحاد يتواصل مع اتحادات المنتخبات المشاركه لمناقشه كافه الترتيبات مشددا ان الفيفا يسعي لاقامة المباريات وفق الجدول المعلن.

وفي حال قرر "فيفا" رفض نقل مباريات منتخب ايران بشكل نهائي سيكون الخيار المتاح هو الانسحاب من البطولةالتي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الايراني نشر عبر حساب السفارة الإيرانية في المكسيك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما قال ترامب صراحة إنه لا يستطيع ضمان أمن منتخب إيران، فلن نسافر بالتأكيد إلى الولايات المتحدة".