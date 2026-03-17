قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية نحو نهاية مشتعلة لبطولة دوري محترفي كرة اليد المصري لموسم 2025-2026، حيث تقرر أن يكون يوم 24 أبريل المقبل موعدًا لختام المسابقة، بمواجهة قمة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حاسم، من المنتظر أن تحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري، في ظل الصراع القوي بين القطبين على اللقب هذا الموسم.

وتشهد المسابقة حاليًا فترة توقف، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بخوض معسكر خارجي في ألمانيا، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني، ضمن الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يتم استئناف منافسات الدوري يوم 27 مارس الجاري، عقب عودة المنتخب من معسكره الخارجي، لاستكمال الجولات المتبقية من البطولة.

8 جولات تحسم اللقب

ولا تزال المنافسة مفتوحة على اللقب، مع تبقي 8 جولات على نهاية المسابقة، وهو ما يزيد من حدة الصراع بين الفرق، خاصة في ظل تقارب المستويات بين الكبار.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعد عروض قوية خلال المرحلة الثانية، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 23.5 نقطة، ليبقى في دائرة المنافسة بقوة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم على الزمالك بنتيجة 26-22، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من المرحلة الثانية، والتي أقيمت على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للأهلي قبل استئناف المنافسات، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لتعويض الفارق والعودة بقوة في الجولات المتبقية.