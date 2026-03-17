نبيه يدعم الزمالك: النادي لا ينسى أبناءه.. وتجربة جون إدوارد تحتاج هدوءا

أشاد أسامة نبيه بدور نادي الزمالك في دعم أبنائه، مؤكدًا أن القلعة البيضاء دائمًا تقف بجوار نجومها في مختلف الأوقات.

وأعرب نبيه عن سعادته بقرار تعيين حسام عبد المنعم داخل النادي، مؤكدًا أنه يمتلك تاريخًا كبيرًا ويستحق التقدير.

كما تطرق للحديث عن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، مؤكدًا أن تجربته تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنها تحتاج إلى هدوء واستقرار نفسي ومادي لتحقيق النجاح الكامل.

دعم معتمد جمال وصعوبة حسم الدوري

وأبدى نبيه فخره بالمدرب معتمد جمال، مشيرًا إلى أنه يقدم أداءً قويًا ويحقق نتائج مميزة مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المنافسة في الدوري هذا الموسم، معربًا عن أمله في تتويج الزمالك باللقب، خاصة في ظل قدرة الفريق على التألق تحت الضغط.