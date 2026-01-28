خسائر فادحة.. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت القوات الروسية، عن استهدافها لمواقع تخزين وتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية..

وقالت وزار الدفاع الروسية في بيان لها، إن وحدات مجموعة "الشمال" استهدفت القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي وعلى محور خاركوف حيث كبدتها خسائر بأكثر من 145 عسكريا.

وذكرت الوزارة الروسية أن وحدات مجموعة "المركز" حسنت من تموضعها التكتيكي حيث كبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 390 عسكريا.

كما أشارت إلى أن مجموعة "الجنوب" هي الأخرى حسنت من تموضعها على طول خط المواجهة وسيطرت على مواقع استراتيجية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 100 عسكري.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة :وحدات مجموعة "الشرق" تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر بنحو 270 عسكريًا.