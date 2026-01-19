قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
الدفاع الروسية :تحرير بلدتي بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/ أن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- إنه نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتحرير بلدة بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه"، مضيفة أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة، حررت وحدات قوات مجموعة "المركز" بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخين من طراز "نبتون" و122 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطة رادار "رادا" إسرائيلية الصنع ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للمواد".

وأوضح البيان أن وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".

في السياق أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم راجمة الصواريخ المتعددة "أوراغان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، أحبط عملية تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.

وقالت إن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابع للواء حرس البحرية المنفصل 61، وهو جزء من قوات مجموعة "المركز"، قام بتحييد تجمع لأفراد القوات الأوكرانية ، ما أدى إلى تعطيل تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".

وأشارت الوزارة إلى أن عمل أطقم المدفعية الروسية، بالتنسيق مع وحدات أخرى من قوات المجموعة، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من الحصول على موطئ قدم في المنطقة ويحول دون إمكانية إجراء عمليات تناوب في هذا الاتجاه.
 

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

