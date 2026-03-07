هل توجد أعمال لها نفس ثواب الحج؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة هبة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "هل في أعمال لها نفس ثواب الحج؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن هناك أعمال لها نفس ثواب الحج، وهذا يكون في الجزاء وليس في الإجزاء.

وتابع: ومعنى ذلك، أن المسلم القادر يجب عليه الحج، ولا يقوم بعمل الأعمال التي لها نفس ثواب الحج ويظن أنه بذلك أسقط الفريضة، أو يصلي في المسجد الحرام والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فلا يصلي مائة ألف صلاة بعد ذلك.

وأشار إلى أن الإجزاء أي لا تغني عن أداء الفريضة سواء في الحج أو الصلاة، ولكن يأخذ ثواب الحج إذا عملها.

وأوضح أن من هذه الأعمال هو النية الصالحة التي يتمنى بها الإنسان أن يحج بيت الله الحرام، ومنها كذلك المحافظة على الصلوات جماعة في المساجد وخاصة صلاة الفجر، ويذكر الله بعد الفجر حتى شروق الشمس.

كذلك من هذه الأعمال، أداء عمرة رمضان فهي تعدل الحجة، وكذلك الأذكار عقب الصلوات المفروضة، وحضور جلسات العلم، وبر الوالدين، وقضاء حوائج الناس.