رحمة أحمد: مش بكره السواقة لكن بكسر على العربيات التانية.. الناس بيشتموني

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن موقف طريف تعرضت له أثناء السواقة، مؤكدة أنها لا تكره القيادة لكنها أصبحت أكثر حرصًا ومهارة مع الوقت، قائلة: "أنا مش بكره السواقة ولكن تحسنت الآن في السواقة".

وأضافت رحمة أحمد، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموقف وقع أثناء الاتجاه لتصوير عمل فني كانت برفقة الفنان مصطفى غريب، حيث قررا التحرك بعربية واحدة، مواصلة: "كنت مرة مع مصطفى غريب وكنا رايحين نصور حاجة وبعدين قولته تعالى نتحرك بعربية واحدة وحطيت عربيتي في الجراج وركبت معاه، وهو مشي ورايا بالعربية عشان أوديها الجراج".

وتابعت: "كان بيزعقني أووي وأنا مكونتش واخد بالي إنه عايز يقولي حاجة أو معترض، هو اتخض أووي وقالي إن مليش في السواقة"، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على السلامة أثناء القيادة، وقالت: "أنا كنت بكسر على الناس في الطريق ومش بعمل كوارث وبلتزم بالطريق والحزام والسواقة مش متهورة"، وأنا بعند مع الناس وبيشتموني، وضحكت أووي على الموقف".