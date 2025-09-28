قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
فن وثقافة

عايزين نشوف أشغالنا.. دنيا سامي تدعم رحمة أحمد بهذه الطريقة

رحمة احمد
رحمة احمد
يارا أمين

نشرت الفنانة دنيا سامي، صورة جديدة للفنانة رحمة أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام لتدعمها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وعلقت دنيا سامي على الصورة قائلة: “أهيف لوك مريضة على الإطلاق، اخرجي بقى يابنتي عايزين نشوف أشغالنا، سلامتك ياروح قلبي”.

وكشفت الفنانة رحمة أحمد تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى التي مكثت بها عدة أيام. 

تفاصيل حالة رحمة أحمد 

وقالت رحمة أحمد مع برنامج et بالعربي : "الحمد لله خرجت من المستشفى بالسلامة، نعمة كبيرة من عند ربنا أنا كويسة وإن شاء الله أنزل أكمل تصوير وأكمل الشغل بتاع المشروع اللي كنت بعمله، محتاجة بس أريح كام يوم".

رحمة أحمد: مش تضخم فى الكبد 

وأضافت رحمة أحمد : مكنش تضخم في الكبد ولا أي حاجة أنا كنت داخلة بنزلة معوية أعراضها شديدة شوية، ودا تداخل مع أعراض أن كان عندي حصوة وكان ظاهر في الأشعة إن في تضخم في الكلى كنت بعاني من آلام شديدة في بطني وجنبي وأنا عندي حساسية مزمنة من حاجات كتير أدوية وأكل وروايح، أدوني مسكن شديد تقريبا تفاعل مع حاجة عملي حساسية طلعت على الجهاز التنفسي وبسببه دخلت العناية المركزة لأن مكنش في نفس، الحمد لله رب العالمين. 

يذكر أن تألقت الفنانة رحمة أحمد في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن و الذي تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و شارك  في بطولة مسلسل الكابتن: أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب ومحمد رضوان وسوسن بدر ، وئام مجدي ، ميمي جمال ،رحمة أحمد  كوكبة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج معتز التوني.

