عايزين نشوف أشغالنا.. دنيا سامي تدعم رحمة أحمد بهذه الطريقة

نشرت الفنانة دنيا سامي، صورة جديدة للفنانة رحمة أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام لتدعمها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وعلقت دنيا سامي على الصورة قائلة: “أهيف لوك مريضة على الإطلاق، اخرجي بقى يابنتي عايزين نشوف أشغالنا، سلامتك ياروح قلبي”.

وكشفت الفنانة رحمة أحمد تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى التي مكثت بها عدة أيام.

تفاصيل حالة رحمة أحمد

وقالت رحمة أحمد مع برنامج et بالعربي : "الحمد لله خرجت من المستشفى بالسلامة، نعمة كبيرة من عند ربنا أنا كويسة وإن شاء الله أنزل أكمل تصوير وأكمل الشغل بتاع المشروع اللي كنت بعمله، محتاجة بس أريح كام يوم".

رحمة أحمد: مش تضخم فى الكبد

وأضافت رحمة أحمد : مكنش تضخم في الكبد ولا أي حاجة أنا كنت داخلة بنزلة معوية أعراضها شديدة شوية، ودا تداخل مع أعراض أن كان عندي حصوة وكان ظاهر في الأشعة إن في تضخم في الكلى كنت بعاني من آلام شديدة في بطني وجنبي وأنا عندي حساسية مزمنة من حاجات كتير أدوية وأكل وروايح، أدوني مسكن شديد تقريبا تفاعل مع حاجة عملي حساسية طلعت على الجهاز التنفسي وبسببه دخلت العناية المركزة لأن مكنش في نفس، الحمد لله رب العالمين.

يذكر أن تألقت الفنانة رحمة أحمد في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن و الذي تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و شارك في بطولة مسلسل الكابتن: أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب ومحمد رضوان وسوسن بدر ، وئام مجدي ، ميمي جمال ،رحمة أحمد كوكبة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج معتز التوني.