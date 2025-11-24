قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الاثنين 24-11-2025

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

أسعار الفراخ اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في مصر شهدت تقلبات واضحة في السوق المحلي، مع تسجيل تباين في الأسعار حسب نوع الفراخ والمنطقة، وذلك وفقًا للمؤشرات الصادرة من بورصة الدواجن الرسمية والبوابة الحكومية المختصة برصد أسعار السلع المختلفة، حيث يحرص المستهلكون على متابعة آخر تحديثات أسعار الفراخ لضمان اتخاذ قرارات الشراء الصحيحة.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء:

- السعر في المزرعة: 55-56 جنيه للكيلو
- السعر للمستهلك: 65-76 جنيه للكيلو

أسعار الفراخ الساسو:

- السعر في المزرعة: 77-78 جنيه للكيلو
- السعر للمستهلك: 87-98 جنيه للكيلو

أسعار الفراخ البلدي:

- السعر في المزرعة: 119-120 جنيه للكيلو
- ⁠السعر للمستهلك: 125-135 جنيه للكيلو

أسعار البانيه:
السعر للمستهلك: 200-210 جنيه للكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 24-11-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض بين 112 و122 جنيهات
كرتونة البيض الأحمر بين 114 و124 جنيهًا
كرتونة البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا


أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض: 9–9.50 جنيه
الكتكوت الساسو بيور: 10–10.50 جنيه
الكتكوت الساسو: 9–10 جنيهات 
الكتكوت البلدي: 7–7.50 جنيه
الكتكوت البلدي المشعر: 7–7.75 جنيه
الكتكوت الهجين: 8–9 جنيهات
كتاكيت جيل ثان: 9–10 جنيهات
كتاكيت روزي بيور: 9–10 جنيهات
كتكوت جميزة بيور: 13.75–14.50 جنيه

الفراخ بورصة الدواجن البانيه البيض الكتاكيت

حالة الطقس

