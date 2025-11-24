قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل
سعر الدولار اليوم 24-11-2025
حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع
أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم حالة من التقلبات الجوية تشمل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وذلك بعد انكسار الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التغيرات ضمن سمات فصل الخريف الذي يشهد دائمًا اضطرابات جوية حادة وسريعة.

خريطة سقوط الأمطار

أوضحت الخرائط الجوية أن الأمطار المتوقعة اليوم ستكون متفاوتة الشدة، حيث تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارًا متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا، بينما تتعرض بعض مناطق البحر الأحمر خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم لأمطار قد تصل لحد السيول.

السيول

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة في ساعات الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، قد تتطور إلى أمطار متوسطة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

سبب ارتفاع الحرارة أمس وانكسار الموجة الحارة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة أمس يعود إلى طبيعة فصل الخريف، الذي يتميز بتقلباته العنيفة.

 وأوضح أن البلاد تتأثر أحيانًا بكتل هوائية مرتفعة الحرارة، وأحيانًا أخرى بكتل باردة قادمة من أوروبا، ما يؤدي إلى هبوط درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وأشار شاهين إلى أن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد كانت قادمة من الجزيرة العربية، وتسببت في ارتفاع الحرارة حتى وصلت اليوم في القاهرة إلى 30 درجة مئوية.

 وأكد أن هذه الموجة انتهت أمس ، وأن الأجواء ستشهد تحسنًا كبيرًا بدءًا من اليوم ، حيث تنخفض درجات الحرارة بما يتراوح بين 7 و8 درجات مئوية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم 

أوضح شاهين أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة ستتراوح بين 26 و27 درجة مئوية بعد تسجيل 30 درجة اليوم، وسط شعور أكبر بالتحسن بسبب نشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة.

أما الهيئة العامة للأرصاد الجوية فأعلنت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

القاهرة: العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

الإسكندرية: العظمى 24 درجة، الصغرى 17 درجة

مطروح: العظمى 22 درجة، الصغرى 16 درجة

سوهاج: العظمى 31 درجة، الصغرى 17 درجة

قنا: العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة

أسوان: العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة

الشبورة المائية وتحذيرات الطرق

أكد شاهين استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر في الصباح الباكر وتتسبب في إغلاق العديد من الطرق، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

 وناشد قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المقررة وتجنب الوقوف المفاجئ، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحفاظ على السلامة.

توقعات أمطار وتقلبات جوية 

توقّعت هيئة الأرصاد استمرار التقلبات الجوية اليوم ، مع فرص لسقوط أمطار على عدد من المحافظات، خاصة المناطق الساحلية ومدن القناة وشمال سيناء. 

كما حذّرت من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة البحرية نظرًا لسرعة الرياح المصاحبة لحالة الطقس المتوقعة.

