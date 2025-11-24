قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل
سعر الدولار اليوم 24-11-2025
حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع
أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل

فادي خفاجة
فادي خفاجة
أحمد مهدي

تنظر اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

محاكمة فادي خفاجة بسب مجدي كامل

وكانت اسندت جهات التحقيق، إلى الفنان فادي خفاجة تهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

العثور على جثمان صغير شبرا الخيمة داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسيةالعثور على جثمان صغير شبرا الخيمة داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية
زيارة وزير العدل لهيئة قضايا الدولة للتهنئة بالعام القضائي الجديدزيارة وزير العدل لهيئة قضايا الدولة للتهنئة بالعام القضائي الجديد
ظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات تطبيق التيك توك، وذلك بعد أزمة القبض على العديد من التيك توكرز.

وقام فادي خفاجة، بعدة جولات مع تيك توكرز من مصر وخارج مصر، منهم جولة مع فتاة تدعى ريم، ومازحها قائلا: «مش قولتلك عيلتي كلها شيوخ»؛ وذلك بعدما كسب الجولة أمامها ونفَّذت أحكامه.

جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل.

وكان أحدث أعمال فادي خفاجة، الفنية هو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانة يسرا ونيللي كريم، عام 2024، ومسلسل حد فاصل للفنان نضال الشافعي وادوارد عام 2023.

كما شارك فادي خفاجة، بدور علاء في المسلسل الخليجي حد فاصل، بطولة تركي اليوسف، شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، ريم العلي، سماح زيدان، طلال الشمري ريم العلي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سيف يوسف.

فادي خفاجة مجدي كامل الفنانة مها أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وزير التربية والتعليم

منع استقبال طلاب المدارس الخاصة والدولية قبل الطابور وحظر تواجد عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

احمد بتشان

أحمد بتشان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سير

ميرفت سلامة

منى عبد الغني تنعي ميرفت سلامة

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد