قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة وعلى الطريقة الأصلية والمضمونة.
المكونات لعمل عجينة الكريب..
- كوب دقيق
- كوب حليب سائل
-٢ ملعقة سكر
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- رشه ملح
الطريقة لعمل عجينة الكريب
1. في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .
2. يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .
3. تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل .
4. يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها ، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً ، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .
5. وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ، و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه ( موز أو فراولة).