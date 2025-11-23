قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة وعلى الطريقة الأصلية والمضمونة.

المكونات لعمل عجينة الكريب..

- كوب دقيق

- كوب حليب سائل

-٢ ملعقة سكر

- ٢ بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- رشه ملح

الطريقة لعمل عجينة الكريب

1. في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .

2. يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .

3. تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل .

4. يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها ، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً ، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .

5. وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ، و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه ( موز أو فراولة).