مقالات

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

ياسر عبيدو
ياسر عبيدو

في ظل التسارع التكنولوجي والعولمة الثقافية يواجه العالم ظاهرة مقلقة تُعرف بـ "موت اللغات". 
وتشير الدراسات اللسانية إلى أن مئات اللغات تندثر سنويًا، ومعها تضيع هويات وثقافات كاملة. 
ومع ذلك، يبرز تساؤل جوهري حول صمود اللغة العربية أمام هذا التيار الجارف الذي قد يبتلع لغات كانت يومًا ما لغات علم وأدب.
ظاهرة زوال اللغات: الأسباب والمؤشرات:
يعود انحسار اللغات إلى عدة عوامل، أبرزها الهيمنة الرقمية للغات معينة، وضعف التدوين، والهجرة القسرية التي تجبر المجتمعات على تبني لغات "الفرص الاقتصادية". عندما تتوقف الأجيال الجديدة عن التحدث بلغة الأجداد، تدخل تلك اللغة مرحلة "الاحتضار اللساني"، مما يؤدي في النهاية إلى اختفائها تمامًا من الوجود واندثارها.
استثناء اللغة العربية.. وسر البقاء
بينما تتهاوى لغات كثيرة، تظل اللغة العربية عصية على الزوال. .ولا يعود ذلك فقط لكونها لغة يتحدث بها مئات الملايين، بل لأسباب بنيوية وعقائدية وتاريخية تجعلها "لغة عابرة للزمان":
1.    الارتباط بالوحي الإلهي: فالآية القرآنية حسمت الأمر حيث يقول تعالى ذكره " إِنَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذِّكْرَ ) وهو القرآن ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مَّا ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه "تفسير الطبري" إذن يمثل القرآن الكريم الحصن المنيع الذي حفظ العربية من التحريف أو الاندثار. فما دامت الشعائر الإسلامية قائمة، تظل العربية لغة حية يتعبد بها أكثر من ملياري مسلم حول العالم، مما يمنحها ديمومة روحية لا تملكها أي لغة أخرى فى العالم.
2.    المرونة والاشتقاق: تمتلك العربية نظامًا اشتقاقيًا عبقريًا يسمح لها بتوليد آلاف المصطلحات من جذور ثلاثية بسيطة، مما يجعلها قادرة على استيعاب العلوم والتقنيات الحديثة إذا ما وُجدت الإرادة المؤسسية لتعريبها.
3.    الاستمرارية التاريخية: نحن اليوم نقرأ نصوصًا كتبت قبل 1500 عام (كالشعر الجاهلي) ونفهمها بوضوح، بينما يجد المتحدث بالإنجليزية صعوبة بالغة في فهم "الإنجليزية القديمة" التي كُتبت قبل قرون قليلة دون ترجمة روايات شكسبير القديمة مثالا.
تحديات المستقبل
رغم عوامل القوة، لا تعيش العربية في معزل عن المخاطر. فالعولمة اللسانية، وانتشار "الفرنكوفونية" أو "الأنجلة" في التعليم والعمل، تشكل ضغطًا على اللسان العربي. إن بقاء العربية كلغة وحيدة أو مهيمنة يتطلب الانتقال بها من "لغة عبادة وتراث" إلى "لغة علم واختراع" وهو تحد قائم على يد أهلها.
الأهم في عصرنا الحالي هو فكرة البقاء في المستقبل
والبقاء فى المستقبل لن يكون لمن يملك أكبر عدد من المتحدثين فحسب، بل سيكون لمن يملك أقوى بصمة رقمية.
كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في حماية اللغة العربية من "الاندثار الرقمي":
الذكاء الاصطناعي: الحارس الرقمي للغة الضاد
لفترة طويلة، عانت اللغة العربية من فجوة تقنية؛ حيث كانت محركات البحث وأنظمة الترجمة تجد صعوبة في فهم تعقيدات الصرف والنحو العربي. لكن الثورة الحالية في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) غيرت قواعد اللعبة.
1. سد الفجوة بين العامية والفصحى
تعد "الازدواجية اللغوية" (الفارق بين لغة الشارع"الدارجة  او العامية " ولغة الكتب) من أكبر تحديات العربية.
وبعد التحدى الهائل لجسر الهوة بين ذلك وتلك قفزت  تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزات هائلة فى وقت قياسى يغير التاريخ الرصين لتطور اللغة ودور الذكاء الاصطناعى فى اختصار تلك المسافات والتعقيدات التى نشأت فى الماضى بين اللغة الحية وديناميكيتها وتقنيات الذكاء الاصطناعى التى جبرت تلك الصعوبات والتحديات وعبدت طريقا للتوفيق بينهما فتقنيات الذكاء الاصطناعى الآن قادرة على:
تحويل اللهجات المحلية إلى فصحى بدقة عالية.
فأضحت هناك تقنيات ذكية تعمل على توفير أدوات تصحيح لغوي ذكية (مثل برامج"قلم" و"صخر") تتجاوز مجرد التدقيق الإملائي إلى ضبط السياق والنحو.
2.   إحياء المخططات والتراث:
بفضل تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكاننا رقمنة ملايين المخططات العربية القديمة التي كانت حبيسة الرفوف. هذا يحول التراث من ورق متهالك إلى بيانات قابلة للبحث والتحليل، مما يضمن انتقال المعرفة العربية للأجيال القادمة.
3.      التواجد في "إنترنت الأشياء"
فلكي لا تندثر اللغة، يجب أن تكون لغة تخاطب مع الآلة. بفضل المساعدات الصوتية الذكية التي تفهم العربية الآن، أصبح العربي يخاطب منزله، سيارته، وهاتفه بلسانه الأم، مما يمنع انحسار اللغة في الاستخدام اليومي التقني.
مقارنة بين الوضع التقليدي والوضع المدعوم بالذكاء الاصطناعي
وجه المقارنة    قبل الذكاء الاصطناعي    مع الذكاء الاصطناعي
الترجمة    ترجمة حرفية ركيكة    ترجمة سياقية إبداعية
البحث العلمي    صعوبة استخراج المعلومات من النصوص القديمة    تحليل فوري لآلاف المجلدات
        
المحتوى الرقمي فقر في المحتوى التقني العربي    توليد محتوى عربي ضخم بضغطة زر.

ملاحظة هامة: إن حماية العربية رقميًا ليست ترفًا، بل هي معركة وجود؛ فاللغة التي لا يفهمها الذكاء الاصطناعي ستصبح "لغة ميتة" في نظر الأجيال التي لن تتعامل إلا من خلال الشاشات.ولا تتعامل بمعزل عن الذكاء الاصطناعى

التسارع التكنولوجي العولمة اللغة العربية

