8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

يلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار مساء اليوم في التاسعة مساءا، على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وتنقل شبكة beIN Sports مباراة مصر ضد ساحل العاج وجميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية حصريًا عبر باقة beIN Max مع إتاحة البث المباشر من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect لتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير.

مصر ضد كوت ديفوار

وأعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر القناة الأرضية الأولى، منها مصر ضد كوت ديفوار، في إطار إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدث القاري دون تشفير إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة الأخرى.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار:

قناة TNT المغربية

قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

قناة ORTM المالية

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

أرقام مصر وكوت ديفوار

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا وزيمبابوي والتعادل سلبيا أمام أنجولا قبل أن يواصل مشواره بنجاح في الأدوار الإقصائية بتخطي منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع النهائي بعد فوز عريض على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في مباراة أظهر خلالها منتخب الأفيال قوة هجومية واضحة وتوازنا كبيرا ما يجعل مواجهته أمام مصر من أصعب اختبارات البطولة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

