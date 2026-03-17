قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟

محمد بدران  
ميرنا محمود

في إطار تحركاتها المستمرة خارج البلاد، نظّمت مجموعة من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان عدة موائد إفطار فاخرة تضمنت إسرافًا ملحوظًا في الأطعمة والمشروبات، في الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تحديات اقتصادية صعبة، ويأتي تنظيم هذا الإفطار ضمن جهود الجماعة لتعزيز تواجدها في الخارج، والعمل على تشكيل شبكات وخلايا تنظيمية جديدة.

وخلال شهر رمضان 2026، تم رصد تنظيم عدة موائد إفطار فاخرة، من بينها:

إفطار جبهة محمود حسين في تركيا بتاريخ 4 مارس 2026، الموافق 14 رمضان، والذي عكس حجم الإنفاق الكبير على تنظيم الفعالية رغم ادعاءات الجماعة المستمرة بضيق الموارد.

إفطار العناصر الإخوانية بجمعية “بناء وحوار” في هولندا بتاريخ 7 مارس 2026، الموافق 17 رمضان، والذي اتسم بالإسراف الواضح وكثرة المدعوين من قيادات وأنصار التنظيم.

إفطار مشترك لجمعية “بناء وحوار” وكيان “جستس فور ماترز” في هولندا بتاريخ 15 مارس 2026، الموافق 25 رمضان، في أجواء احتفالية بعيدة كل البعد عن معاني التقشف والتكافل التي يفترض أن يرسخها الشهر الكريم.

إفطار العناصر الإخوانية برابطة الإعلاميين الدولية في منطقة صفاكوي بإسطنبول بتاريخ 15 مارس 2026، الموافق 25 رمضان، بحضور شخصيات إعلامية محسوبة على التنظيم، في محاولة لإعادة تنشيط شبكاته الإعلامية تحت غطاء اجتماعي وديني.

هذا وتقوم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الحملات الإعلامية في الخارج بهدف تشويه صورة الدولة المصرية والترويج لروايات غير صحيحة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، حيث تعتمد على نشر تقارير مضللة ومعلومات غير موثقة عبر منصات إعلامية موالية للجماعة. 

كما تسعي الجماعة الإرهابية من خلال الظهور والمشاركة في الفعاليات إلي استهداف الرأي العام الدولي من خلال تضخيم بعض القضايا الداخلية وتقديمها بصورة مغايرة للواقع، في محاولة للضغط على الدولة المصرية وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.

الإخوان موائد إفطار فاخرة إفطار العناصر الإخوانية جماعة الاخوان المسلمين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

