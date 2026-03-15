رامز جلال عن شقيق حسن مالك: عرق الإخوة نقح عليه ونادى المخرج وقاله شوفله أي دور عندك يا بيه

قال الفنان رامز جلال خلال تقديمه برنامج رامز ليفل الوحش متحدثا عن حسن مالك: “لما صاحبنا عيط وزن أخوه قلبه حن عرق الإخوة نقح عليه ونادى المخرج وقاله شوفله أي دور عندك يا بيه ومن وقتها واحنا اتبالينا بيه وأنا جايبه النهاردة عشان أشوف أخرتها إيه معانا ومعاكم سنبلة الفن برعم الدراما الفنان الذي لم يتحقق بعد حسن مالك”

وأضاف: "زمان عشان تتشهر كان لازم تكون صوتك حلو أو بتعرف تمثل أو على الأقل جان، دلوقتي جايلنا كتكوت أخوه ممثل على حق ومن نجوم السينما الآن، ومن ساعتها الواد لزق لأخوه".

وقدّم الفنان رامز جلال الفنان الشاب حسن مالك بطريقته الساخرة المعتادة، حيث أطلق عدة تعليقات كوميدية خلال الحلقة أثارت تفاعل الجمهور.

الشهرة في الماضي

وخلال تقديمه للضيف في برنامج رامز ليفل الوحش، أشار رامز إلى أن الشهرة في الماضي كانت تحتاج إلى موهبة حقيقية مثل الغناء أو التمثيل، بينما أصبحت في الوقت الحالي أسهل بكثير مما كانت عليه سابقًا، قبل أن يوجّه تعليقًا ساخرًا إلى حسن مالك في إطار الأسلوب الكوميدي الذي يميز البرنامج.

شقيق حسن مالك

وتطرق رامز إلى أن شقيق حسن مالك هو الفنان أحمد مالك، أحد الوجوه المعروفة في الوسط الفني، مشيرًا مازحًا إلى أن ذلك ساهم في دخوله المجال الفني.

واختتم مقدمته بوصف طريف لحسن مالك قائلًا إنه «سنبلة الفن وبرعم الدراما»، وهي العبارة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وضحكًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.