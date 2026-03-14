نرمين صفر: رامز جلال استخدم لحن أغنيتي في "ليفيل الوحش" دون إذني

أثارت الفنانة التونسية نرمين صفر حالة من الجدل بعد إعلانها دخولها في نزاع قانوني مع الفنان رامز جلال، متهمة إياه باستخدام لحن أغنيتها "تيت تيت" في تتر برنامج المقالب الرمضاني "رامز ليفيل الوحش" دون الحصول على إذن مسبق منها.

وكشفت نرمين صفر، في تصريحات صحفية، أن صناع البرنامج استخدموا ما وصفته بـ"الهوك واللحن" الخاصين بأغنيتها داخل الجينيريك والومضات الإعلانية للبرنامج، من دون الرجوع إليها أو منحها حقوقها القانونية.

وقالت: "رامز سارق الهوك واللحن بتاع أغنيتي وحطوه في الجينيريك وعاملين بيه الومضات الإشهارية للبرنامج من غير ما يرجعوا لصاحبة الشأن اللي هي أنا".

وأوضحت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة يوتيوب، ما أدى إلى حذف أغنية تتر البرنامج من القناة الرسمية، مشيرة إلى أنها أرسلت أيضًا إخطارًا قانونيًا إلى الجهة المنتجة.

وأضافت أنها قد تتجه إلى التصعيد القانوني في حال عدم التوصل إلى تسوية، قائلة: "إحنا بعتناله ميل رسمي وقفلناله الأغنية، ولو مخدتش حقي هضطر أقاضيه".

وأشارت نرمين صفر إلى أن أغنية "تيت تيت"، محل النزاع، كانت أول إصدار لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب قبل نحو أربع سنوات، وتعاونت خلالها مع المنتجين سي لمهف وارتماستا.

وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة التونسية عن تواجدها حاليًا في مصر لتسجيل ألبومها الجديد، الذي تخوض خلاله تجربة الغناء باللهجة المصرية لأول مرة، حيث يضم ست أغنيات تتعاون فيها مع عدد من نجوم الراب والشعبي في مصر، على أن تُطرح أولى أغانيه بعد عيد الفطر.