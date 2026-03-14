رامز جلال عن كارولين عزمي: معانا الأنثى اللميع.. وهتطلع من عندي زي قرص المشبك

وقعت الفنانة كارولين عزمي ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

وقال رامز جلال:" معانا أنثى مش هتشوف زيها في أي حتة وبتعمل بدل المسلسل ستة وكل اللي بينافسوها حدفت عليهم طوبة".

وتابع رامز جلال:" انا أسف لكل المعجبين بيكي هطلعك من عندي مدشملة زي قرص المشبك.. إحنا معانا الأنثى اللميع واللي هتشوف يوم مريع".



تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .