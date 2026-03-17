تهنئة عيد الفطر 2026.. أجمل رسائل التهاني مكتوبة بـ عيد سعيد للأقارب والأصدقاء

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك 2026، يتزايد بحث المسلمين عبر محركات البحث عن أفضل عبارات تهنئة عيد الفطر وأجمل رسائل "عيد سعيد" لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء والأحباب، حيث تعد التهنئة من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة التي تعكس روح المحبة والتواصل بين الناس.

ويتصدر عدد كلمات مؤشرات البحث على جوجل مثل تهنئة عيد الفطر ، و رسائل عيد سعيد 2026، و عبارات تهنئة العيد ، و أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة ، خاصة مع رغبة كثيرين في تبادل كلمات تحمل الدعاء بالخير والسعادة، وتعزز أجواء الفرح والبهجة في أول أيام العيد.

تهنئة عيد الفطر 2026 للأهل والأصدقاء مكتوبة

من أفضل عبارات تهنئة عيد الفطر ورسائل "عيد سعيد" يمكن تقدمها على السوشيال ميديا إلى الأقارب والأصدقاء :

عيد فطر سعيد، أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة كل الخير والسعادة وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الفطر، أرسل لكم أطيب الأمنيات بقضاء أوقات ممتعة مع العائلة وعيدكم مبارك.

كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم العيد بالصحة والعافية والمسرات.

أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة

عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات

عيد سعيد مليء بالفرح والسعادة لكم ولأحبابكم

أسأل الله أن يجعل عيدكم نورًا وسرورًا دائمًا

عيدكم مبارك كقلوبكم الطيبة

تقبل الله طاعتكم وأتم عليكم فرحتكم

أول أيام عيد الفطر فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.

وأوضح المعهد، عبر إمساكيته الرسمية، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في القاهرة عند الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على رؤية هلال شهر شوال شرعيًا.

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا حتى نهاية الشهر، ليكتمل الشهر الكريم وفق هذا الترتيب الزمني، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر شوال ورؤية الهلال سيضع اللمسة النهائية على موعد عيد الفطر.

توقيت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر .. ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.