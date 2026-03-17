الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تهنئة عيد الفطر 2026.. أجمل رسائل التهاني مكتوبة بـ عيد سعيد للأقارب والأصدقاء

تهنئة عيد الفطر
تهنئة عيد الفطر
أحمد سعيد

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك 2026، يتزايد بحث المسلمين عبر محركات البحث عن أفضل عبارات تهنئة عيد الفطر وأجمل رسائل "عيد سعيد" لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء والأحباب، حيث تعد التهنئة من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة التي تعكس روح المحبة والتواصل بين الناس. 

ويتصدر عدد كلمات مؤشرات البحث على جوجل مثل تهنئة عيد الفطر ، و رسائل عيد سعيد 2026، و عبارات تهنئة العيد ، و أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة ، خاصة مع رغبة كثيرين في تبادل كلمات تحمل الدعاء بالخير والسعادة، وتعزز أجواء الفرح والبهجة في أول أيام العيد.

تهنئة عيد الفطر 2026 للأهل والأصدقاء مكتوبة

من أفضل عبارات تهنئة عيد الفطر ورسائل "عيد سعيد" يمكن تقدمها على السوشيال ميديا إلى الأقارب والأصدقاء :

  • عيد فطر سعيد، أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة كل الخير والسعادة وكل عام وأنتم بخير.
  • بمناسبة عيد الفطر، أرسل لكم أطيب الأمنيات بقضاء أوقات ممتعة مع العائلة وعيدكم مبارك.
  • كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم العيد بالصحة والعافية والمسرات.

أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة

  • عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
  • كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات
  • عيد سعيد مليء بالفرح والسعادة لكم ولأحبابكم
  • أسأل الله أن يجعل عيدكم نورًا وسرورًا دائمًا
  • عيدكم مبارك كقلوبكم الطيبة
  • تقبل الله طاعتكم وأتم عليكم فرحتكم

أول أيام عيد الفطر فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.

وأوضح المعهد، عبر إمساكيته الرسمية، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في القاهرة عند الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على رؤية هلال شهر شوال شرعيًا.

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا حتى نهاية الشهر، ليكتمل الشهر الكريم وفق هذا الترتيب الزمني، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر شوال ورؤية الهلال سيضع اللمسة النهائية على موعد عيد الفطر.

توقيت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر .. ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

ياسر ابراهيم

مخاوف في الأهلي قبل موقعة الإياب.. هل يكرر "كاف" سيناريو العقوبات ويغيب ياسر إبراهيم أمام الترجي؟

ترشيحاتنا

إفطار جماعي

على غرار المطرية .. 1500 شخص على مائدة واحدة في كفر مناقر ببنها.. صور

جثة

شاب ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات عائلية في القليوبية

جانب من اللقاء

محافظ القليوبية يشارك فتيات مؤسسة البنات فرحة الإفطار بمناسبة قرب عيد الفطر

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد