وزير الخارجية : مصر تواصل دورها وجهودها حتى تتوقف الاعتداءات على الدول الشقيقة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر ستواصل دورها وجهودها حتى تتوقف الإعتداءات على الدول الشقيقة وتنتهي الحرب؛ لأن كل يوم يمر تزداد التكلفة ولا يستطيع أحد أن يتحمل هذا الوضع لفترة طويلة.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامها وزير الخارجية بحضور لفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين والسفراء وأساتذة العلوم السياسية.

واستعرض وزير الخارجية، الموقف المصري مند اندلاع الأزمة الإقليمية، مشددا على موقف مصر الراسخ والثابت الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.