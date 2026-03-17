الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

1500 جنيه لكل عامل.. بدء صرف منحة عيد الفطر لـ 229 ألفا من العمالة غير المنتظمة

حنان توفيق

تم اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 229,303 عمال على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

وتقرر بدء صرف المنحة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، ولمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالاستمرار في دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، خاصًة في المناسبات الدينية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وعن أسرهم.

هذه المنحة تعد جزءًا من حزمة الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة، ويتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.

دعت الوزارة المستحقين للتوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المنحة خلال الفترة المحددة.

