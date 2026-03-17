قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يشكو الحكم السنغالي عيسى سي في الكاف .. تفاصيل مثيرة
رسميًا .. صرف معاشات أبريل 2026 .. قبل العيد أم بعده؟
تصدر دنيا سامي الترند بعد حلقة رامز ليفل الوحش
ريهام عبد الغفور لـ صدى البلد : لم أتردد لحظة فى الموافقة على حكاية نرجس .. وتوحدت مع الشخصية منذ اللحظة الأولى l حوار
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية
بعد تجاهل دعوته.. ترامب يهاجم الناتو: أخطاء حمقاء في التعامل مع إيران
ماكرون يحسم الجدل : فرنسا ترفض المشاركة في عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز
غلق مدرج الأزمة | تحرك صادم في الكاف قبل مباراة الأهلي والترجي
ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران
انفجار في العاصمة بغداد .. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف السفارة الأمريكية
حكاية نرجس الحلقة 13 .. موعد العرض والقنوات الناقلة
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقيمة 5 ملايين جنيه.. ضبط مخزن غير مرخص لتداول منشطات جنسية مجهولة المصدر بالدقهلية

عبدالصمد ماهر

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة الدقهلية، يقوم بالاتجار بالمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة ومجهولة المصدر، وذلك بعد متابعة ورصد أحد المواقع الإلكترونية يروج  للمنتجات التي تم ضبطها.

جاء ذلك بعد أن قام مفتشو الهيئة بإدارة جرائم الإنترنت بمتابعة الموقع الإلكتروني، الذي يقوم بالترويج والاتجار بالمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة.

كمين أوقع مسئولي المخزن 

وبعد تتبع الموقع وإجراء محاولة شراء ناجحة، تمكن المفتشون من تحديد موقع المخزن غير المرخص الذي يتم تخزين المستحضرات غير المسجلة ومجهولة المصدر به، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وتم ضبط العاملين والمسؤولين عن المخزن والمنصة الإلكترونية، وتحريز المضبوطات، التي بلغت قيمتها نحو 5 ملايين جنيه، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، ومكافحة الاتجار بالدواء عبر المنصات الإلكترونية على الإنترنت، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة، من أجل الحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصري.

