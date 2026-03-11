اعتماد المخزن المركزي للطعوم بصحة الإسكندرية من هيئة الدواء المصرية

اعتمدت هيئة الدواء المصرية، مخزن الطعوم المركزي بمركز الصحة المهنية التابع للقسم الوقائي بالمديرية، وحصوله على شهادة الالتزام بممارسات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP).

وذلك بعد اجتيازه أعمال التفتيش والتقييم وفقًا للمعايير المعتمدة، وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تخزين وتداول المستحضرات الحيوية، و تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود فريق العمل بالقسم الوقائي وفريق مخزن الطعوم بالمديرية، والتزامهم المستمر بتطبيق الاشتراطات الفنية والرقابية الخاصة بتخزين وتوزيع اللقاحات، بما يضمن الحفاظ على جودتها وفعاليتها وفقًا للمعايير الدولية.

كما يعكس هذا الإنجاز مستوى الكفاءة والانضباط في منظومة العمل داخل مخزن الطعوم، وحرص الفرق الفنية على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وجودة التخزين، بما يدعم منظومة التطعيمات ويعزز من جهود حماية صحة المواطنين.

من جانبه، أكد بدران، أن الحصول على هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، ويجسد التزام العاملين بالقطاع الوقائي بمواصلة العمل بكفاءة للحفاظ على صحة المجتمع وتقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة.