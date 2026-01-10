7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟

وجه حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عدة محاذير لـ نجوم الفراعنة الكبار قبل مواجهة كوت ديفوار مساء اليوم السبت فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



ويواجه منتحب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم السبت في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



وتنطلق مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم السبت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة bein max 1.

قال حسام حسن لنجوم منتخب مصر الوطني عبر المحاضرة الفنية: تحقيق الانتصار أمام كوت ديفوار ضروري في هذه المواجهة واستغلال الفرص كافة التي تتاح أمام مرمى الأفيال.

تابع حسام حسن: الأخطاء الدفاعية التى تم توضيحها في المحاضرة الفنية يجب تفادي تكرارها ضد المنافس الذي يمتلك قدرات هجومية قادرة على صنع الفارق.

كما طالب حسام حسن مهاجمي منتخب مصر الوطني بضرورة إستغلال قدراتهم على إرباك حسابات المنتخب الإيفواري من أجل الوصول للهدف المنشود وقطع تذكرة المربع الذهبي.