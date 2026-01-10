توقعات مباراة منتخب مصر ونظيره الإيفواري اليوم

تحدث الناقد الرياضي محمد عصام عن مباراة منتخب مصر اليوم ضد منتخب كوت ديفوار اليوم، وتوقعات المباراة المرتقبة، قائلا: نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري ونأمل أن لا تحل علينا لعنة القط.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات كابتن حسام حسن كانت عقلانية ومتوازنة، وتمكن من خلالها مصالحة جماهير المغرب، متابعا: الكل يدرك قيمة الجماهير المغربية ودعمهم للمنتخب المصري.

واسترسل: لقاء اليوم صعب، ولكن ليس علينا الاستلام للتصريحات السلبية الخاصة بعدم قدرة منتخب مصر على الفوز اليوم أمام كوت ديفوار، منوها بأن منتخب مصر التقى بـ كوت ديفوار في 21 مباراة، تمكنا من الفوز في 11 مباراة وخسرنا 6 مباريات فقط.

وشدد على أن التاريخ والأغلبية لمنتخب مصر، ونحن نمتلك الأفضلية، متابعا: نأمل أن يؤدي المنتخب المصري اليوم بكل قوة ويحقق الفوز.