"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد
ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
توك شو

توقعات مباراة منتخب مصر ونظيره الإيفواري اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدث الناقد الرياضي محمد عصام عن مباراة منتخب مصر اليوم ضد منتخب كوت ديفوار اليوم، وتوقعات المباراة المرتقبة،  قائلا: نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري ونأمل أن لا تحل علينا لعنة القط.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات كابتن حسام حسن كانت عقلانية ومتوازنة، وتمكن من خلالها مصالحة جماهير المغرب، متابعا: الكل يدرك قيمة الجماهير المغربية ودعمهم للمنتخب المصري.

واسترسل: لقاء اليوم صعب، ولكن ليس علينا الاستلام للتصريحات السلبية الخاصة بعدم قدرة منتخب مصر على الفوز اليوم أمام كوت ديفوار، منوها بأن منتخب مصر التقى بـ كوت ديفوار في 21 مباراة، تمكنا من الفوز في 11 مباراة وخسرنا 6 مباريات فقط.

وشدد على أن التاريخ والأغلبية لمنتخب مصر، ونحن نمتلك الأفضلية، متابعا: نأمل أن يؤدي المنتخب المصري اليوم بكل قوة ويحقق الفوز.

منتخب مصر منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار حسام حسن المغرب

الإرهاق النفسي
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
علامات الكبد الدهني
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
