تشكيل مباراة باريس وموناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان وموناكو، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

سافونوف – حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز – زائير إيمري، فيتينيا، نيفيز – كفاراتسخيليا، دويه، باركولا.

فيما جاء تشكيل موناكو كالتالي:

كوهن – كيهرير، زكريا، فايس – فاندرسون، كامارا، بامبا، هنريكي – أكليوش، بالوجون، كوليبالي.

يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان على موناكو بنتيجة 3-2.