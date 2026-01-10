تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في اطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.



وتنطلق مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستقر حسام حسن على التشكيل الذي يخوض اللقاء كالتالي :

محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمى

و محمد هاني، ورامي ربيعة، حمدي فتحي، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح، مع ومروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور في وسط الملعب،

وعمر مرموش ومحمد صلاح في الهجوم.

وجاء تأهل منتخب الفراعنة عقب فوز كبير أمام منتخب بنين، حيث استطاع المنتخب حسم اللقاء بنتيجة (3-1)

وتأهل منتخب الفراعنة من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.