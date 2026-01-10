تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت إلى مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كوت ديفوار، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وتُقام مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساءً، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي ومواصلة الحلم القاري.

مباراة الحسم وصراع التاريخ

تحمل المواجهة طابعًا خاصًا، نظرًا للتاريخ الطويل من الصدامات القوية بين المنتخبين في البطولات الأفريقية، والتي كثيرًا ما اتسمت بالإثارة والندية. ويطمح المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، إلى استعادة الأمجاد والاقتراب خطوة جديدة من النجمة الثامنة، بينما يدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بطموحات كبيرة لإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب وتأكيد قوته القارية.

طموحات متباينة وأهداف مشتركة

يعتمد منتخب مصر على خبرات لاعبيه الدوليين وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى، إلى جانب التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي. في المقابل، يمتلك منتخب كوت ديفوار عناصر قوية بدنيًا ومهاريًا، ويُراهن على سرعات لاعبيه والضغط العالي لإرباك حسابات الفراعنة. ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا في وسط الملعب، وحذرًا تكتيكيًا في ظل أهمية الهدف الأول.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير داخل وخارج القارة السمراء. وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس أربع قنوات لنقل مباريات البطولة، ويأتي في مقدمتها بث اللقاء المرتقب عبر قناة beIN SPORTS MAX 1، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد صافرة النهاية.

طريق نحو المربع الذهبي

الفائز من هذه المواجهة سيضمن مقعده في المربع الذهبي للبطولة، ليواصل مشواره نحو اللقب القاري، في حين يودع الخاسر المنافسات مبكرًا. لذلك، ينتظر عشاق الكرة الأفريقية سهرة كروية مشتعلة، عنوانها القوة والإثارة حتى اللحظة الأخيرة



