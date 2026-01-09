منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت - بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً بالمغرب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.



