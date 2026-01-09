اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وقوة، خاصة بعد نجاح المنتخبين في تجاوز دور الـ16 عن جدارة واستحقاق على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب، ليضربا موعدًا مع مواجهة تحمل طابع النهائي المبكر.



الفراعنة يبعثون برسائل قوية قبل موقعة الأفيال

تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد عرض قوي ومقنع أمام منتخب بنين، حيث تمكن رفاق حسام حسن من حسم المواجهة بنتيجة 3-1، في مباراة عكست الجاهزية الفنية والبدنية العالية للفريق، وأكدت قدرة الفراعنة على المنافسة بقوة على اللقب القاري، وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية التي ظهرت بوضوح على أداء اللاعبين.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلن التلفزيون الجزائري عن نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، من بينها مباريات المنتخبات العربية والمواجهات الإفريقية القوية، وذلك عبر القناة الأرضية الأولى، في خطوة تتيح لعشاق الكرة متابعة الحدث القاري مجانًا.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا عددًا من القنوات الإفريقية والدولية، أبرزها قناة TNT المغربية، وقناة Arryadia HD الأرضية المغربية، وقناة ORTM المالية، وقناة RTS1 Sénégal السنغالية، وقناة TVGE غينيا الاستوائية، وقناة Canal 2 International الكاميرونية، إلى جانب قناة Max Sport 1 البلغارية، وقناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل شبكة beIN Sports مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر باقة beIN Max، بالإضافة إلى إتاحة المشاهدة عبر منصتي TOD TV وbeIN Connect، لتوفير تغطية شاملة بجودة عالية لجميع مباريات البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يخوض منتخب مصر مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار في تمام التاسعة مساء غدا السبت ، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026، وسط حضور جماهيري منتظر وأجواء حماسية كبيرة.

طريق الفراعنة إلى ربع النهائي

نجح منتخب مصر في التأهل من دور المجموعات متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين مهمين على منتخبي جنوب إفريقيا وزيمبابوي، إلى جانب تعادل سلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يؤكد تفوقه في دور الـ16 بتخطي منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وأظهرت شخصية البطل لدى لاعبي الفراعنة.

الأفيال تحسم ديربي الجوار بقوة

على الجانب الآخر، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى ربع النهائي عقب فوز كبير ومستحق على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في لقاء قدم خلاله “الأفيال” أداءً متوازنًا على المستويين الدفاعي والهجومي، مؤكدين جاهزيتهم لمواجهة مصر في مباراة يتوقع أن تكون واحدة من أقوى مواجهات البطولة، وتحمل طابع النهائي المبكر.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

وضمت قائمة منتخب الفراعنة المشاركة في البطولة حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي، وفي خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، وأحمد فتوح، بينما جاء خط الوسط مكونًا من مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

منتخب مصر.. زعيم القارة بلا منازع

يواصل منتخب مصر تعزيز مكانته التاريخية كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب، كما يعد الفراعنة الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، متقدمين على كوت ديفوار التي شاركت 25 مرة، وغانا بـ24 مشاركة، والتي تغيب عن نسخة المغرب الحالية.

ولم تتوقف الأرقام القياسية لمنتخب مصر عند هذا الحد، إذ لا تزال مباراة مصر ونيجيريا عام 1963 خالدة في الذاكرة، بعدما شهدت تسجيل 9 أهداف كاملة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بنتيجة 6-3، كأكثر مباراة تهديفًا في تاريخ البطولة.