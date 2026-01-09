كوت ديفوار يصل أغادير لخوض مرانه الختامي قبل مواجهة منتخب مصر

وصل منتخب كوت ديفوار، إلى مدينة أغادير، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة والحاسمة التي تجمعه أمام نظيره منتخب مصر غدا السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في المباراة الحاسمة التي تجمعه أمام نظيره كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 على ملعب أدرار.

ووصلت بعثة منتخب كوت ديفوار إلى أغادير حيث يخوض هناك مرانه الختامي والأخير قبل مباراته المرتقبة والحاسمة التي تجمعه أمام نظيره مصر لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.