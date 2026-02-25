فتحي سند: بدأت لعبة الكراسي الكروية ولا وقت للأخطاء

وجه الناقد الرياضي فتحي سند رسالة تشجيعة لفرق الدوري الممتاز بعد اشتعال المنافسة على حسم اللقب.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك:مع انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز، زاد الاشتعال وارتفعت الوتيرة،وبدأت لعبة الكراسي الكروية،

لا مكان للثبات، ولا وقت للأخطاء.



ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.