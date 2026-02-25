ناقد رياضي: الزمالك يتصدر الدوري.. والمنافسة على اللقب بين الأهلي وبيراميدز

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن نادي الزمالك حقق فوزًا مهما على فريق زد، مشيرًا إلى أن الزمالك أصبح في صدارة الدوري ويقدم مباريات قوية بفضل امتلاكه لاعبين مميزين.

وخلال مداخلة في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب وروان أبو العينين، أوضح الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن الزمالك لا يعتمد على الناشئين كما يردد البعض.

وأضاف أن النادي يعاني من مشكلات داخلية ذات طابع إداري ممتدة منذ سنوات، إلا أن هناك جهودًا تُبذل مؤخرًا لتجاوز هذه الأزمات.

كما أشار إلى أن المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، يقدم أداءً قويًا مع الفريق، مؤكدًا أن المنافسة على لقب الدوري ستكون صعبة، والصراع على البطولة قد ينحصر بين الأهلي وبيراميدز.

واختتم حديثه بأن حسم اللقب سيتوقف على نتائج الفرق الأخرى، لافتًا إلى أن بيراميدز يسير بثبات نحو المنافسة على بطولة الدوري، ويقدم أداءً قويًا في مختلف البطولات.