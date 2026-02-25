وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تطوير ومد الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية بمدن العبور، والسويس الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والتي تشمل رفع كفاءة ومد وتطوير الطرق وشبكات الصرف والمياه، ومداخل ومخارج المناطق الصناعية، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير البيئة الصناعية الجيدة.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، بأن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمرافق المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، تأتي في إطار رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية والمظهر العام، بما يدعم تنافسية المنطقة الصناعية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.

ووجهت وزيرة الإسكان، بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتكثيف فرق العمل بالمناطق ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتذليل أي عقبات، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق ودعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة المشروعات في مدينة العاشر من رمضان، حيث تمت مواصلة الأعمال بالطريق الفاصل بين منطقة "إندستريا شرق" والمنطقة الصناعية D بجنوب غرب المدينة، والتي تشمل أعمال مرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الطرق والأرصفة، بجانب أعمال مخارج المحاور الرئيسية التي جرى استحداثها على طريق الروبيكي، في إطار تحسين حركة المرور داخل المنطقة الصناعية وتيسير انتقال المركبات بين المناطق المختلفة.

كما تمت بمدينة العاشر من رمضان، مواصلة أعمال الطريق الفاصل بين منطقتي A6 وA1، والذي يُعد محورًا رئيسيًا يربط طريق الروبيكي بطريق القاهرة – الإسماعيلية، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية على طريق كوبري المنطقة الصناعية الثالثة وتحسين السيولة المرورية. وتابعت الوزيرة أعمال شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على تصريف مخلفات الصرف الصناعي على الشبكة العمومية، بهدف التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوري أعمال مشروعات مد خطوط المرافق وتهيئة الطرق المؤدية للمصانع الجديدة في مدينة أكتوبر الجديدة، لتسهيل دخول المعدات وبدء التشغيل، فضلاً عن تنفيذ مخططات مرورية تقلل التكدس بمداخل المدينة وتُيسر حركة النقل الثقيل المرتبط بالنشاط الاستثماري.

هذا بجانب، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) وامتداداتها الشمالية والغربية، في مدينة العبور، ومنها تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع (12) المتفرع من شارع (400) بالمنطقة الصناعية (أ)، وذلك ضمن خطة إعادة تأهيل المحاور الداخلية بالمناطق الصناعية، بهدف رفع كفاءتها الفنية وتحسين جودة البنية التحتية الداعمة للأنشطة الصناعية، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي والخدمي، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة وفقًا للمواصفات القياسية، فضلاً عن تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بمدخل المنطقة الصناعية (ب، ج)، التي تعوق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام.

وفي مدينة السويس الجديدة، جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتطوير الموقع العام وأعمال الزراعات بالحي الصناعي الأول، ومنها أعمال الرصف والصيانة بعدد من المحاور الداخلية، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام، والتي تضمنت تنفيذ الزراعات الجديدة وزيادة المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية ومداخل الحي، إلى جانب أعمال التشجير وتحسين شبكة الري.

كما يتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والإنشاءات الجارية في الطرق الرابطة بين المناطق الصناعية (من 1 إلى 5)، في مدينة السادات، حيث يجري تنفيذ أعمال وضع طبقات الأسفلت النهائية، والتي تستهدف تحقيق انسيابية مرورية كاملة تربط بين المناطق الصناعية القديمة والحديثة، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والشحن ودعم النشاط الصناعي، لتعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسيتها كمركز صناعي متكامل.