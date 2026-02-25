بابا الفاتيكان يقوم بجولة أفريقية تشمل الجزائر لأول مرة منذ استقلالها

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء، برنامجًا حافلًا للزيارات الخارجية يعتزم القيام بها البابا لاوون الرابع عشر، خلال العام الجاري، يتصدرها جولة إفريقية تشمل أربع دول، من بينها الجزائر، في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

وتكتسب الجولة أهمية خاصة على الصعيدين الديني والدبلوماسي، في ظل السعي إلى تعزيز الحوار بين الأديان والانفتاح على القارة الإفريقية التي تشهد نموًا متسارعًا في أعداد الكاثوليك، فضلًا عن دورها المتنامي في القضايا الإقليمية والدولية.

بحسب البيان الرسمي الصادر عن الفاتيكان، سيزور البابا الجزائر بين 13 و15 أبريل، حيث تشمل الزيارة العاصمة الجزائرية ومدينة عنابة شرق البلاد. وتعد هذه الخطوة حدثًا تاريخيًا، إذ لم يسبق أن قام بابا بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ استقلالها.

ويرى مراقبون أن اختيار الجزائر محطة أولى في الجولة الإفريقية يعكس تقدير الفاتيكان لدورها الإقليمي، كما يحمل رسالة دعم لجهود التعايش الديني والحوار الثقافي في منطقة المغرب العربي. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الجزائريين، إضافة إلى فعاليات دينية ورعوية موجهة للجالية الكاثوليكية.

بعد الجزائر، يتوجه البابا إلى الكاميرون، حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن ينتقل في 18 أبريل إلى أنجولا، مع محطات في لواندا وموكسيما وسوريمو.

ويختتم جولته الإفريقية في غينيا الاستوائية بزيارة مدن مالابو ومونجومو وباتا بين 21 و23 أبريل.

لا تقتصر تحركات البابا الخارجية هذا العام على إفريقيا، إذ أعلن الفاتيكان أيضًا عن زيارة إلى إمارة موناكو في 28 مارس، تليها زيارة إلى إسبانيا بين 6 و12 يونيو.