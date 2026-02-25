مبابي يغيب عن ريال مدريد أمام بنفيكا في إياب دوري الأبطال

تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مباراة ريال مدريد أمام بنفيكا اليوم، الأربعاء، في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" أن مبابي يعاني من إصابة طفيفة في الرباط الجانبي للركبة، ورغم محاولته اختبار نفسه خلال التدريبات، لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية، مما دفعه لاتخاذ قرار بعدم المجازفة قبل كأس العالم القادم.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية بعد انتهاء التدريب الصباحي، وأظهرت أن ركبته اليسرى لم تتعافَ تمامًا، ما أجبره على الغياب عن مواجهة الإياب المقررة يوم الأربعاء.

ويشكل غياب مبابي ضربة قوية لـ ريال مدريد، الذي سيضطر للاعتماد على فينيسيوس جونيور وبقية نجوم الفريق لحسم التأهل أمام بنفيكا في هذه المباراة الحاسمة.