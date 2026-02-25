وعاظ وواعظات الأزهر يشاركون في الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر بجميع المحافظات

شارك وعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في فعاليات الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، ذلك الصرح العلمي والدعوي العريق الذي مثّل عبر أكثر من ألف عام منارةً للعلم والاعتدال، ومركزًا لنشر علوم الشريعة واللغة، وحفظ الهوية الإسلامية الوسطية.

وأكد المشاركون أن إحياء ذكرى تأسيس الجامع الأزهر ليس مجرد احتفال تاريخي، بل هو استحضار لمسيرة علمية متصلة، بدأت منذ إنشائه في عهد جوهر الصقلي سنة 359هـ/970م، واستمرت عبر العصور حتى أصبح الأزهر قبلةً للطلاب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وشهدت الفعاليات فقرات متنوعة ومشاركة مجتمعية واسعة، وتحدث المشاركون حول دور الأزهر في ترسيخ المنهج الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم التعايش والسلم المجتمعي.

كما استعرض الوعاظ والواعظات جهودهم في الميدان الدعوي، سواء من خلال القوافل التوعوية، أو اللقاءات المباشرة في المساجد ومراكز الشباب، أو عبر المنصات الرقمية، تأكيدًا على تكامل الرسالة الأزهرية بين الأصالة والمعاصرة.

وأشار المشاركون إلى أن الجامع الأزهر لم يكن يومًا مجرد مسجد تُقام فيه الشعائر، بل كان جامعةً مفتوحةً قبل ظهور الجامعات النظامية، ومنه تخرج كبار العلماء الذين أسهموا في بناء الحضارة الإسلامية، وترسيخ علوم الفقه والحديث والتفسير واللغة.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار رسالة الأزهر في خدمة الدين والوطن، وتجديد العهد على حمل أمانة العلم، ونشر قيم الرحمة والاعتدال، انطلاقًا من تاريخ عريق، ورؤية راسخة، ومسؤولية ممتدة تجاه الأجيال القادمة.