ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟

منتصر الرفاعي

دخلت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب مرحلة الحسم مع انطلاق مباريات الدور ربع النهائي حيث تشهد مواجهات من العيار الثقيل في ظل تقارب مستويات المنتخبات وارتفاع سقف الطموحات القارية.

جدول مواجهات ربع النهائي

تفتتح مباريات الدور ربع النهائي اليوم الجمعة بمواجهة قوية بين السنغال ومالي قبل أن تتجه الأنظار إلى القمة النارية بين المغرب والكاميرون والتي تختصر تاريخا طويلا من المنافسات القارية.

يوم السبت، تتابع الجماهير صراع الجزائر ونيجيريا قبل أن تختتم مباريات ربع النهائي بمواجهة مصر وكوت ديفوار في لقاء يتوقع أن يكون من أقوى مباريات البطولة ويحمل طابع "النهائي المبكر".

خبرة المنتخبات ترفع سقف الإثارة

يكتسب هذا الدور طابعا تاريخيا نادرا إذ تضم المنتخبات الثمانية المتأهلة سبعة أبطال سابقين للبطولة بمجموع ألقاب يصل إلى 22 لقبا.

وتتصدر مصر المشهد بـ7 ألقاب تليها الكاميرون بـ5 بينما تمتلك نيجيريا وكوت ديفوار 3 ألقاب لكل منهما والجزائر لقبين، والمغرب والسنغال لقبا لكل منهما في إشارة واضحة لتوازن القوى داخل القارة.

في المقابل، يبرز منتخب مالي كالحصان الأسود إذ لم يسبق له التتويج لكنه يملك دافعا كبيرا لتحقيق الإنجاز التاريخي عبر جيل شاب وطموح.

طموحات مزدوجة.. أمم أفريقيا وكأس العالم

تواصل منتخبات مصر والجزائر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار سعيها لتحقيق ثنائية نادرة تجمع بين التتويج بكأس الأمم الأفريقية والتأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما الكاميرون ونيجيريا فتسعى كل منهما لمصالحة جماهيرها بعد فشلها في التأهل للمونديال والفرصة سانحة لهما للظهور بقوة واستعادة المجد الأفريقي.

استمرار الصراع وتبدل موازين القوى

واصلت كوت ديفوار ونيجيريا ومالي فرض حضورها القوي في دور الثمانية بعدما تأهلت للمرة الثانية على التوالي بينما شهد ربع النهائي عودة باقي المنتخبات بعد غيابها عن هذا الدور في نسخة 2023، في مؤشر واضح على تجدد الصراع وتبدل موازين القوى داخل القارة.

المباريات الإقصائية.. حسابات واقعية

عكست معطيات الأدوار الأولى مستوى التنافس المرتفع إذ تأهل جميع متصدري المجموعات الست إلى ربع النهائي إلى جانب منتخبين حلوا في المركز الثاني بمجموعتيهما، بينما فشلت الأربعة المتأهلة كأفضل ثوالث في تجاوز دور الـ16 لتؤكد البطولة أن الحسابات النظرية لا تصمد أمام قوة المباريات الإقصائية.

ربع النهائي.. ساحة للأقوى فقط

تؤكد نتائج البطولة حتى الآن أن الحسابات الورقية لا تصمد أمام قوة المباريات الإقصائية، فيما يبرز ربع النهائي كساحة مفتوحة للصراع حيث لا ينجو إلا الأقوى والأكثر جاهزية.

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

وزارة التضامن

التضامن تمثل مصر في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات الأمم الأفريقية

البطاطس

معمل البطاطس: فحص 35 ألف طن مائدة و109 ألف طن تقاوي خلال 3 أشهر

اللجنة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك بمصر

البطريرك يوسف العبسي يلتقي لجنة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك بمصر

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

