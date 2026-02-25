قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
شقيق ضحية بورسعيد يكشف «كلمة السر» في الجريمة.. اتهامات مُثيرة لفتاة من العائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية

الفنان محمد القس
الفنان محمد القس
هاجر ابراهيم

كشف الفنان محمد القس، عن كواليس تحضيره لشخصيته في المسلسل الجديد الذي يناقش قضايا غسيل الأموال وتجارة البشر.

وأوضح القس أن التحضير للشخصية استند إلى 3 عوامل رئيسية، وهي النص الجيد، توجيهات المخرج، وملاحظاته الشخصية من الحياة الواقعية، مؤكداً أن دمج هذه العناصر يعطي الشخصية بعداً واقعياً ومقنعاً للمشاهدين.

وأضاف القس، في حوار مع الإعلامية شيرين غسان، ببرنامج "رمضان القاهرة"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يعتمد على تقمص شخصية كاملة كما في المدرسة التقليدية للتمثيل، بل يميل إلى استلهام الانفعالات والمواقف الواقعية للشخصيات التي تعامل معها أو عاشرها في حياته.

وتابع أن هذا الأسلوب يمكنه من تقديم شخصية أقرب للمشاهد، تجعل الجمهور يتفاعل معها ويضع نفسه مكانها، خصوصاً عند تناول مواضيع حساسة كالمال وغسيل الأموال.

وأكد الفنان أن العمل يهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعاملات المالية غير المشروعة بطريقة تمكّن المشاهد من فهم المواقف المختلفة للشخصيات، مثل موقف الشخصيات الأخرى في المسلسل، مثل روجينا أو خالد كمال، بالإضافة إلى دوره، لافتا إلى أن الهدف هو توعية المشاهدين وإكسابهم رؤية نقدية لما يحدث في الواقع.
 

محمد القس غسيل الأموال مسلسل حد أقصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ترشيحاتنا

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

مفاعل نووي

إشعاع تشيرينكوف.. ما سر اللون الأزرق المتوهج في المفاعلات النووية؟

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

بالصور

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد