الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية

كشف الفنان محمد القس، عن كواليس تحضيره لشخصيته في المسلسل الجديد الذي يناقش قضايا غسيل الأموال وتجارة البشر.

وأوضح القس أن التحضير للشخصية استند إلى 3 عوامل رئيسية، وهي النص الجيد، توجيهات المخرج، وملاحظاته الشخصية من الحياة الواقعية، مؤكداً أن دمج هذه العناصر يعطي الشخصية بعداً واقعياً ومقنعاً للمشاهدين.

وأضاف القس، في حوار مع الإعلامية شيرين غسان، ببرنامج "رمضان القاهرة"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يعتمد على تقمص شخصية كاملة كما في المدرسة التقليدية للتمثيل، بل يميل إلى استلهام الانفعالات والمواقف الواقعية للشخصيات التي تعامل معها أو عاشرها في حياته.

وتابع أن هذا الأسلوب يمكنه من تقديم شخصية أقرب للمشاهد، تجعل الجمهور يتفاعل معها ويضع نفسه مكانها، خصوصاً عند تناول مواضيع حساسة كالمال وغسيل الأموال.

وأكد الفنان أن العمل يهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعاملات المالية غير المشروعة بطريقة تمكّن المشاهد من فهم المواقف المختلفة للشخصيات، مثل موقف الشخصيات الأخرى في المسلسل، مثل روجينا أو خالد كمال، بالإضافة إلى دوره، لافتا إلى أن الهدف هو توعية المشاهدين وإكسابهم رؤية نقدية لما يحدث في الواقع.

