الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟

ماييلي
ماييلي

في توقيت لا يعرف الصدفة عاد الدولي الكونغولي فيستون ماييلي ليطرق أبواب الشباك مجددا بقميص بيراميدز مسجلا هدفه رقم 50 في جميع البطولات ليؤكد أنه الرجل الذي يعرف كيف يظهر في اللحظات الفارقة قبل أيام قليلة من المواجهة المصيرية أمام الزمالك في سباق الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز حقق فوزا مهما على غزل المحلة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة ليواصل الفريق السماوي مطاردة القمة بثبات بينما ترك ماييلي بصمته الخاصة بهدف يحمل أبعادا فنية ومعنوية كبيرة.

مباراة متقلبة.. وحسم في اللحظة الأخيرة

دخل بيراميدز اللقاء بنوايا هجومية واضحة ونجح ناصر ماهر في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 25 بعد ضغط متواصل أربك دفاعات المحلة لكن أصحاب الأرض لم يتأخروا في الرد حيث أدرك ويليامز صنداي التعادل في الدقيقة 29 بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد مصطفى مصطفى التقدم لبيراميدز في الدقيقة 43 ليمنح فريقه أفضلية معنوية قبل الاستراحة ومع محاولات المحلة للعودة في الشوط الثاني ظل اللقاء مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يظهر ماييلي في الوقت القاتل مسجلًا الهدف الثالث الذي أغلق المواجهة تماما ومعلنا عن عودته القوية إلى دائرة التأثير.

الهدف رقم 50.. أرقام تخلد الاسم

بهذا الهدف انفرد فيستون ماييلي بصدارة الهدافين التاريخيين لنادي بيراميدز برصيد 50 هدفا متجاوزا أسماء بارزة تركت بصمتها في مسيرة النادي مثل إبراهيم عادل (48 هدفًا) وعبد الله السعيد (47 هدفًا).

رقم 50 لا يمثل مجرد محطة رقمية بل يعكس ثبات مستوى المهاجم الكونغولي وقدرته على الحسم في مختلف البطولات ليصبح الهداف الأبرز في تاريخ بيراميدز منذ تأسيسه بشكله الحديث.

رسالة قبل قمة الزمالك

تسجيل ماييلي في هذا التوقيت يحمل دلالات خاصة خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام الزمالك والتي قد تلعب دورا حاسمًا في رسم ملامح المنافسة على اللقب. 

عودة المهاجم الكونغولي للتهديف تعني أن بيراميدز يدخل القمة بسلاح هجومي في أفضل حالاته بعدما كان هناك حديث في الأسابيع الماضية عن تراجع معدله التهديفي.

الجهاز الفني لبيراميدز يدرك جيدًا أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى مهاجم يملك الحضور الذهني قبل البدني وماييلي أثبت مرارا أنه يعرف كيف يتعامل مع الضغوط.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها 11 انتصارًا وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط ليبقى في دائرة المنافسة بقوة.

في المقابل تجمد رصيد غزل المحلة عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر بعد أداء لم ينجح في الصمود أمام الفاعلية الهجومية للفريق السماوي رغم فترات التوازن التي شهدها اللقاء.

نهاية حقبة في المحلة

وعقب المباراة أعلن علاء عبد العال رحيله رسميًا عن القيادة الفنية لغزل المحلة في خطوة تعكس حالة عدم الرضا عن النتائج الأخيرة خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز.

القرار يفتح صفحة جديدة داخل النادي في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق قبل الدخول في مرحلة أكثر حساسية من الموسم.

الفوز على المحلة لم يكن مجرد ثلاث نقاط بل خطوة معنوية مهمة قبل موقعة الزمالك فالفريق أظهر قدرة على استعادة التقدم بعد التعادل وامتلك شخصية واضحة في إدارة الدقائق الأخيرة.

الأهم من ذلك أن عودة ماييلي للتسجيل تعني أن بيراميدز يستعيد أحد أهم عناصره في توقيت مثالي. ومع اشتعال المنافسة في القمة يبدو أن كل هدف قد يصنع الفارق في الأسابيع المقبلة.

ويبقى السؤال: هل يكون الهدف رقم 50 هو بداية سلسلة جديدة لماييلي تقود بيراميدز نحو منصة التتويج؟ أم أن القمة المقبلة ستعيد خلط الأوراق من جديد؟

الكونغولي فيستون ماييلي فيستون ماييلي بيراميدز الزمالك الدوري الدوري المصري غزل المحلة

